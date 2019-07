Motociclismo José Monroy e Paulo Pinheiro ‘brilham’ nas 24 Horas de Portimão Por

José Monroy, Paulo Pinheiro, Malcolm Sandford e Joaquim Penteado estiveram em destaque nas 24 Horas de Portimão, ao alcançarem o segundo lugar final na categoria GT4.

Aos comandos do Mercedes AMG GT4 da Veloso Motorsport o quarteto pautou a sua atuação por uma grande consistência, que lhe permitiu obter um excelente resultado numa dura maratona, em que se completaram 629 voltas ao Autódromo Internacional do Algarve.

O desempenho foi por isso bastante positivo, deixando José Monroy bastante satifeito no final: “Estas provas são muito duras e já o facto de as conseguirmos terminar é já por si uma vitória. Por isto estou muito satisfeito, sendo este um excelente resultado, com uma equipa de pilotos muito consistente e que praticamente não errou em nenhulma fase da corrida”.

“O carro preparado pela Veloso Motorsport não deu qualquer problema e juntamente com a Parkalgar Racing Team e a MDriving, estamos todos de parabéns. Quero destacar também a excelente organização das 24h Series e todas as equipas e pilotos que fizeram esta corrida fantástica”, acrescentou o piloto lisboeta.