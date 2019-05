José Carvalho falha acesso à semifinal de C1 do Europeu de slalom

José Carvalho foi hoje o primeiro canoista português a competir no Campeonato da Europa de slalom, em Pau, França, falhando de forma clara o apuramento para a semifinal de C1.

O atleta olímpico, nono nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, não conseguiu ficar entre os primeiros 20 classificados do dia de hoje, terminando, no final das duas mangas eliminatórias, na 25.ª posição da classificação geral.

Na primeira manga eliminatória, onde participaram 42 atletas e os 15 primeiros garantiram acesso direto à semifinal, José Carvalho alcançou a 37.ª posição, com o tempo de 111,67 segundos a 14,5 segundos da classificação direta para a semifinal.

Na segunda manga a eliminar, com 20 atletas em competição, falhou o apuramento para a semifinal, tendo terminado a 3,42 segundos do quinto posto, que, nesta segunda manga, correspondia ao último lugar de apuramento para a fase seguinte.

A prova de K1 tem lugar sexta-feira, com Antoine Launay, Damien Launay e Frederico Alvarenga a defender as cores de Portugal nesta categoria.