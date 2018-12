Mundo Jornalista expulsa do Parlamento australiano por mostrar “muita pele” Por

A jornalista Patricia Karvelas foi expulsa do Parlamento australiano, esta segunda-feira, por supostamente mostrar muita pele. O caso tem gerado alguma polémica nas redes sociais.

Karvelas foi expulsa do Parlamento por se apresentar com uma indumentária que mostrava muita pele. A jornalista recorreu às redes sociais para falar da situação, partilhando uma fotografia com a “roupa controversa”.

A publicação gerou inúmeras reações junto dos internautas, tendo gerado alguma controvérsia.

Entre os vários comentários, surgia uma comparação entre Patricia Karvelas e a deputada australiana Julie Bishop.

Arlie Walsh, repórter do canal Nine Network, fez uma montagem com as duas lado a lado. As fotografias têm apenas uma semana de intervalo.

De acordo com o site do Parlamento da Austrália, citado pela SIC Notícias, o padrão de vestuário é uma questão de “julgamento individual”.

“Deve inclui calças, um casaco, colarinho e gravata para os homens, e um padrão semelhante em termos de formalidade para as mulheres”, pode ler-se.