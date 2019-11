Fórmula 1 “Já fazia um bom tempo” desde a última ‘pole’ para Hamilton Por

Tendo Lewis Hamilton dominado o Campeonato do Mundo de Fórmula 1 como dominou este ano pareceu estranho que estivesse desde o verão sem conquistar uma ‘pole’.

Agora, no Abu Dhabi, o britânico logrou regressar ao primeiro lugar de uma grelha de partida de um Grande Prémio, numa qualificação onde o seu companheiro de equipa pareceu o único capaz de bater a sua marca.

Mesmo sabendo que Valtteri Bottas não podia usufruir da ‘pole’ devido à penalização que o ‘atira’ para o fim da grelha, Hamilton queria ter o prazer de ser mesmo o mais rápido, pelo que após a qualificação não escondeu a sua satisfação.

“Já fazia um bom tempo que procurava esta ‘pole-position’. Tinha na cabeça isto e continuei a atacar. Os nossos concorrentes fizeram um bom trabalho após o verão. Nós ficamos concentrados no nosso objetivo”, começou por dizer o Campeão do Mundo.

Lewis Hamilton confessa que na véspera nem tudo lhe saiu como esperava: “O dia de sexta-feira foi um pouco agitado. Foi preciso acalmar-nos e recuperar o espírito para regressar fortes hoje. Os mecânicos, os engenheiros, toda a gente continua a fazer um trabalho formidável”.

No Circuito de Yas Marina o titular do Mercedes # 44 conseguiu a sua quinta ‘pole’, que correspondeu à 88ª da sua carreira e quebrou um ‘jejum’ que vinha do Grande Prémio da Alemanha deste ano. Para o próprio isso pareceu uma eternidade.

Mas, como diz Hamilton, nunca desiste. “É a nossa mentalidade”, enfatiza, acrescentando: “Aprendemos muito esta época, incluindo nas últimas corridas. Estamos sempre à procura de ‘micro-ganhos’ que fazem toda a diferença. Foi essencial, já que Valtteri mostrou-se rápido todo o ano e este fim de semana também”.