Italiano Andrea Crugnola vence Rali de Monza

O italiano Andrea Crugnola foi o grande vencedor do Rali de Monza Show, prova que anualmente reúne algumas figuras da modalidade na famosa pista a norte de Milão.

Num evento em que a Hyundai fez deslocar três i20 R5 para Dani Sordo, Andreas Mikkelsen e Craig Breen, Crugnola impôs a ‘lei’ aos comandos de um Volkswagen Polo GTi R5.

Líder desde as primeiras especiais, Crugnola viu Sordo aproximar-se na tirada de sábado, para chegar ao comando após a quinta classificativa. Só que no percurso de Autodromo tudo voltou a mudar, já que um problema de motor fez o espanhol ceder novamente a liderança ao italiano nos dois últimos troços cronometrados, disputados na manhã deste domingo.

Duas especiais onde Andrea Crugnola confirmou o seu primeiro lugar, nomeadamente na longa classificativa de Roccolo (20 km), com Dani Sordo a terminar na segunda posição a 11,5 segundos do vencedor, enquanto o italiano Andrea Nucita, também em Hyundai i20 R5, completou o pódio a 14,9s do seu compatriota.

Mais habituado às pistas – nomeadamente de Le Mans – Marco Bonanomi fez boa figura neste Rali de Monza, terminando no quarto posto final aos comandos de um Skoda Fabia R5, a 18,3s de Andrea Crugnola, enquanto Craig Breen foi quinto, a 25,1s, diante de Andreas Mikkelsen, que concluiu a prova a quase 29 segundos do vencedor.

Entre as figuras mais conhecidas que participaram no evento deste ano contaram-se também Raffaele Marciello, o vencedor da Taça do Mundo de GT em Macau, que alinhou aos comandos de um Citroën C3 R5 e foi 12º, ou Niclas Gronholm, o filho de Marcos Gronholm, que competiu ao volante de um Skoda Fabia R5 e foi 17º.

