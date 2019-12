IP investe 40,5 milhões de euros em sistemas de controlo e sinalização da ferrovia

A Infraestruturas de Portugal (IP) vai investir 40,5 milhões de euros em sistemas de controlo-comando e sinalização em vários troços da rede ferroviária, anunciou hoje em comunicado.

Segundo a empresa, hoje é assinado o auto de início de trabalhos da empreitada, um ato formal para os trabalhos poderem arrancar.

O contrato foi adjudicado à Thales Portugal (do grupo francês Thales) para conceção, fornecimento, montagem de um novo sistema de controlo-comando e sinalização e ainda a sua manutenção.

Os troços onde haverá um reforço dos sistemas de controlo-comando e sinalização são na linha do Douro (troço Caíde-Marco de Canaveses-Régua), na linha da Beira Alta (Pampilhosa-Vilar Formoso) e na ligação ferroviária Sines/Elvas (troço Évora – Elvas – Caia).

A Infraestruturas de Portugal (empresa resultante da fusão das antigas Refer e Estradas de Portugal) diz que com esta intervenção haverá “aumento da segurança”, assim como “a uniformização das condições de comando e controlo com as existentes na restante Rede Ferroviária, bem como a melhoria das condições de exploração, nomeadamente”.

As intervenções de modernização da Rede Ferroviária Nacional estão a ser desenvolvidas no âmbito do programa Plano Ferrovia 2020.