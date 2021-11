Ciência Inteligência Artificial e Saúde: como se relacionam e qual o futuro? Por

Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Ministra da Saúde, empresários do setor da saúde, e Instituições de saúde e de investigação debatem o tema

As discussões acerca dos desafios e oportunidades nas áreas da inteligência artificial (IA) e da saúde são hoje muito comuns, porém tipicamente centradas na tecnologia. A perspetiva de gestão dos vários atores que fazem parte deste ecossistema continua por debater, nomeadamente a forma como cada instituição de saúde se está a preparar para receber a revolução da IA. É, nesse sentido, que ministros, empresários do setor da saúde, instituições de saúde e de investigação vão reunir no próximo dia 23 de novembro, a partir das 15h00, no Porto.

Como se estão a preparar os gestores dos hospitais ou os especialistas em saúde pública? E quem produz as linhas orientadoras das grandes sociedades clínicas mundiais? Ou os especialistas em saúde pública e os gestores das grandes empresas de tecnologias para a saúde? Estas e outras questões serão discutidas na 5ª edição do Fórum do Outono. Este evento anual do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC) será, este ano, organizado em conjunto com o Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP) e vai focar-se no panorama atual da tecnologia de Inteligência Artificial aplicada à saúde.

“Esta é uma área em que quer INESC TEC quer ISPUP têm várias contribuições relevantes e uma elevada atividade de investigação, desenvolvimento e inovação. Ao promover uma relação mais próxima entre os vários intervenientes do ecossistema nacional de tecnologias para a saúde, conseguem-se contribuições de elevado impacto para a sociedade. Esta é uma área fundamental para o futuro de toda a humanidade. No INESC TEC, por exemplo, já trabalhamos em tecnologias para auxiliar os profissionais de saúde no tratamento de seis dos cancros mais incidentes a nível mundial, sendo eles o cancro da mama, pulmão, colorretal, estômago, colo do útero e esófago”, defende Miguel Coimbra, investigador do INESC TEC e docente na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP).

O Fórum do Outono, que este ano se realiza na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), é um espaço de discussão pública de temas relevantes e atuais da sociedade, quer do ponto de vista da economia, quer das políticas públicas, em particular aqueles que são fortemente influenciados pela ciência e tecnologia.

O evento vai contar, entre outros, com a participação de Manuel Heitor, ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e de Marta Temido, ministra da Saúde. O INESC TEC e o ISPUP também se farão representar no programa pelos seus presidentes, assim como o presidente do INESC, o presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário São João, um dos membros executivos do Conselho de Administração da GLIINT (Global Intelligent Technologies), o diretor do Serviço de gastrenterologia no IPO do Porto e o diretor da unidade de tecnologia médica e sistemas de informação inteligentes da Universidade de Ionnina, na Grécia, numa tentativa de representar os principais atores deste ecossistema numa discussão assente no futuro da inteligência artificial e a saúde.