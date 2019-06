Local Homem encontrado morto em praia da Figueira da Foz Por

Um homem foi encontrado morto hoje de manhã na Praia do Cabo Mondego, no concelho da Figueira da Foz, informou o comandante do Porto, Humberto da Silva Rocha.

Segundo o comandante do Porto da Figueira da Foz, a vítima terá cerca de 60 anos, desconhecendo-se a causa da morte.

O alerta foi dado por um transeunte que estava a fazer uma caminhada na marginal e avistou o corpo, confirmado posteriormente pela Polícia Marítima, referiu Humberto da Silva Rocha.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra, às 08:40 os Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz foram chamados ao local para proceder à remoção do corpo da praia.

Segundo fonte dos Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz, o homem deu entrada como desconhecido, não tendo qualquer documento de identificação consigo.

Os Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz procederam à remoção do corpo, que foi posteriormente transportado para o Instituto Nacional de Medicina Legal de Coimbra, acrescentou a mesma fonte.