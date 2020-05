Fórmula 1 Hockenheim pode receber a Fórmula 1 ainda este ano Por

Os responsáveis pelo circuito de Hockenheim admitiram a possibilidade de receber uma corrida de Fórmula 1 este ano.

Não obstante a situação de pandemia que se vive na Alemanha e em toda a Europa, a possibilidade da disciplina máxima do automobilismo visitar o traçado da região de Baden-Wurttenberg permanece em aberto.

Se o Grande Prémio de França ‘caiu’, a Áustria passou a ser o ‘palco’ de abertura para o calendário provisório de 2020, a 5 de julho, com o Red Bull Ring a receber um evento ‘à porta fechada’.

O contexto incerto em que vivemos, catapultou cenários improváveis como Imola ou mesmo o Autódromo Internacional do Algarve para a ribalta. Mas Hockenheim poderá entrar ‘na corrida’, a ter em conta palavras pelo responsável do traçado germânico.

“Nós estávamos já em contactos regulares com a F1 antes da pandemia do Covid-19”, confirma Jorn Teske, que sublinha: “E depois da última edição da prova, no ano passado, mudamos também para a situação atual. Pudemos constatar que o nosso calendário e o da F1 estava totalmente ‘virado do avesso’”.

Teske refere também: “Se a F1 tiver que se fazer este verão sem espetadores estaríamos prontos a discutir isso. Antes de mais é preciso que as situações sanitárias sejam ótimas e que a segurança seja assegurada. É a prioridade. Depois é preciso que as autorizações oficiais sejam dadas e que a concretização financeira seja garantida”.

Se é verdade que a Alemanha é dos países europeus em melhor situação no que à pandemia de coronavirus diz respeito, tendo decidido pelo regresso progressivo à atividade económica, o momento é ainda de monitorização e os espetáculos desportivos ainda não são uma prioridade para o governo de Berlim.