Historic Endurance levou emoção a Jerez de La Frontera

O Historic Endurance ‘assentou arraiais’ em Jerez de La Frontera, levando a emoção de máquinas de outras eras à icónica pista da Andaluzia.

Pedro Bastos Rezendo e Miguel Pais do Amaral foram os reis do fim de semana, impondo o seu Porsche face a Carlos Barbot e Nuno Fontes, repetindo depois ‘a dose’ na corrida de hoje.

Para o primeiro confronto esperava-se animação, com o mais rápido Porsche 911 3.0 RS a sair do último lugar da grelha. Desde logo o carro preparado pela Garagem Aurora mostrou a sua rapidez, enquanto o Porsche 911 3.0 RS de Martinez/Fuster ganhava terreno lá à frente ao Lotus Elan de Carlos Barbot e ao Ford Escort RS 1600 de Francisco Carvalho/Miguel Ferreira.

Mais aos 15 minutos de prova safety car entroui em pista devido a óleo derramado. O que baralhou um pouco as contas das trocas de pilotos. Mas Bastos Resende e Pais do Amaral encontraram o ‘timing’ perfeito, pois no final da janela de paragens já eram primeiros.

Já Alfredo Martinez e Jesus Fuster descuidaram-se, perderam posições e acabaram por terminar em sexto. Quem aproveitou foi Porsche 911 3.0 RS de Carlos Brizído/João Pina Cardoso, que garantiu a segunda posição, depois de uma luta com o Lotus Elan de Carlos Barbot, que termina em terceiro e em primeiro da classe H71.

Grande recuperação faz também o Ford Escort RS 1600 de Miguel Ferreira/Francisco Carvalho, que depois de rolar fora do “top ten” após a troca de Pilotos, terminam num mais saboroso quarto lugar, segundos da categoria H71.

O espanhol Antonio Gutierrez certamente também sai satisfeito desta primeira corrida em Jerez, já que leva o terceiro lugar da categoria H71 com o seu Porsche 2.5 ST, com uma ultrapassagem na última volta a José Carvalhosa em carro idêntico.

Na categoria Gentleman Driver Spirit, Nuno Nunes em Porsche 911 SWB foi o vencedor, mas não se coibiu de ver no início da corrida Luis Gama Rocha, com o seu bonito Ford Cortina Lotus, dar-lhe luta.

Alfredo Martinez e Jesus Fuster partiram na frente para a corrida de domingo, mas no areranque foi o Porsche de Bastos e Pais do Amaral a levar a melhor, começando desde a cavar segundo atrás de segundo aos restantes concorrentes.

Surpreendentemente, o BMW 323i de Jorge Cruz rodou no segundo lugar, com o veloz Ford Escort RS1600 de Miguel Ferreira/Francisco Carvalho logo ali à espreita. Carlos Brízido/João Pina Cardoso discutem o quarto lugar com o Porsche de Martinez/Fuster.

Nas paragens nas boxes Bastos Rezendo e Pais do Amaral voltaram a ser os mais lestos, mas ficaram em aberto os restantes lugares do pódio. O Ford Escort RS1600 de Ferreira/Carvalho seguia em segundo, o Porsche 911 3.0 RS de Brízido/Pina Cardoso em terceiro e logo ali atrás vinha outro Porsche idêntico dos espanhóis Martinez/Fuster a ganhar terreno.

A escassos cinco minutos do final o Porsche de Brízido/Cardoso, que vinha em terceiro, ‘calou-se’, o que obrigou à sua desistência. Ferreira e Carvalho levaram o Ford Escort RS 1600 ao segundo lugar da geral e venceram a categoria H71, enquanto no terceiro posto ficou a dupla espanhola Martinez/Fuster com um Porsche 3.0 RS, que fazem também o segundo lugar da categoria H76.

Os terceiros desta categoria H76 foram Nogueira/Cruz, que trouxeram o seu Ford Escort MKI desde o último lugar, encetando uma excelente recuperação. António Gutierrez leva o seu Porsche 2.5 ST a segundo da categoria H71, depois de uma luta com o Porsche idêntico de José Carvalhosa, que fecha o pódio da categoria.

Na categoria Gentleman Drivers Spirit, Luís Gama Rocha conseguiu vencer a guerra com o Porsche 911 SWB de Nuno Nunes para levar o seu Ford Cortina Lotus ao lugar mais alto do pódio.

A competição do Historic Endurance regressa agora a terras portuguesas para participar no grande evento Estoril Classics, no Autódromo do Estoril, nos dias 12 e 13 de outubro.