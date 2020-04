Motores Historic Endurance atualiza calendário Por

Foram atualizados os calendários da Historic Endurance, Groupe 1 Portugal, Troféu Mini e GT4 South European.

A Race Ready acompanha atentamente a situação da evolução da pandemia de Covid-19, sendo que o cancelamento e adiamento de algumas provas levou à reestruturação do calendário.

Face à evolução e continuidade do estado de emergência vigente na maioria dos países europeus, o calendário sofreu grandes alterações, com o cancelamento do mítico Grand Prix Historique de Pau foi oficialmente cancelado pela cidade devido à problemática do COVID-19.

Também o evento Jarama Classic, a próxima prova do Historic Endurance no final de Maio, foi adiado e ainda não se encontrou uma data posterior para a sua realização, pois é um evento que conta sempre com muitos patrocinadores e público presente.

Já o fantástico evento de Spa-Francorchamps, que estava programado de 25 a 28 de junho, apesar de ainda não estar oficialmente cancelado, a organização prefere alertar para a hipótese de a prova não ser realizada, sobretudo devido ao problema de fronteiras, pois o evento contava com equipas de mais de 10 países de quatro continentes.

O calendário do Group 1 Portugal e Troféu Mini, deveria ter tido o primeiro evento a 25/26 de Abril, mas o evento já foi cancelado pela CRM no final de Março. Este evento não será adiado, nem substituído, passando o calendário apenas a começar em Julho, no Autódromo do Algarve, uma competição que passa para apenas quatro provas.

Por último, a competição GT4 South European Series também terá o calendário revisto. Com o início previsto no fim-de-semana de 13 e 14 de Junho, em Madrid, em conjunto com o TCR Ibérico e o Campeonato Race de Turismos, serão espectáveis modificações no calendário, ainda a serem finalizadas, em função do final desta fase de confinamento, mas também tendo em conta as modificações do calendário dos campeonatos com que o GT4 South European Series irá partilhar as provas, bem como os ajustes que serão feitos nos restantes calendário de GT4 europeus, que neste momento ainda estão a ser finalizados.