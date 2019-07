Herrera “feliz” por representar “um clube histórico” como o Atlético de Madrid

O futebolista mexicano Héctor Herrera, que se transferiu do FC Porto para o Atlético de Madrid, manifestou-se hoje “feliz” pela oportunidade de poder representar um “clube histórico” como o emblema espanhol, pelo qual assinou por três temporadas.

“Estou muito feliz por me juntar a um clube histórico como o Atlético de Madrid. Os primeiros momentos com os meus colegas e ‘staff’ foram muito positivos e isso é importante para que me possa sentir em casa”, afirmou Herrera, durante a apresentação como novo jogador ‘colchonero’.

Após seis temporadas no FC Porto, no qual envergou mesmo a braçadeira de ‘capitão’ na última temporada, o internacional ‘azteca’ aproveitou a ocasião para deixar um agradecimento.

“Já tenho passaporte português em minha posse [pelo que não conta como extracomunitário], o que me deixa muito feliz. Foi uma oportunidade que tanto o FC Porto como Portugal me proporcionaram”, lembrou.

Além do central brasileiro Felipe, que também se mudou dos ‘dragões’ para Madrid, Herrera vai ter como companheiro de equipa João Félix, jovem avançado que o Atlético contratou ao Benfica, por 120 milhões de euros.

“Tive a oportunidade de jogar contra ele e pareceu-me ser um jogador muito inteligente e com muita qualidade. Agora somos companheiros de equipa e farei o possível para ajudá-lo a sentir-se cómodo e feliz”, observou Herrera, de 29 anos.

Apesar do “pouco contacto” que manteve com Diego Simeone, o médio, que vai continuar a vestir a camisola número 16, tal como sucedia no FC Porto, disse estar “totalmente disponível” para o que o treinador necessitar e definiu-se como “um jogador de equipa”.

Herrera e Felipe realizaram hoje o primeiro treino ao serviço do Atlético de Madrid, naquele que foi o segundo apronto da pré-época dos madrilenos.

Já João Félix continua a gozar os últimos dias de férias, depois de ter ajudado Portugal a conquistar a Liga das Nações.