Fórmula 1 Hamilton gosta “destas corridas onde é preciso atacar” Por

Lewis Hamilton referiu que são corridas como a de hoje, no Grande Prémio da Hungria, “onde é preciso atacar” que aprecia mais.

O triunfo em Hungaroring permitiu ao britânico da Mercedes reforçar a liderança no Campeonato do Mundo de Fórmula 1, graças a um ritmo forte e a uma boa estratégia.

A montagem de pneus médios da Pirelli na segunda paragem das boxes terá sido a melhor ‘jogada’ que a equipa pôde fazer para colocar Hamilton na rota de um regresso aos triunfos, depois do desaire sofrido na Alemanha.

Mas aquilo que o Campeão do Mundo mais apreciou foi poder fazer uma corrida ofensiva, que a três voltas do final permitiu arrebatar o comando a Max Verstappen, que liderara a prova desde o seu começo, e assim vencer pela sétima vez o grande prémio magiar.

“Sinto-me cansado. Só posso agradecer à equipa, que sempre acreditou e mim e me fez superar-me. Estamos juntos há sete anos e conservo a mesma energia. Adoro as corridas onde é preciso atacar. Tive de fazer voltas de qualificação na fase final da prova”, explicou Lewis Hamilton no final.

O piloto do Mercedes # 44 sublinhou também que poderia ter tentado ganhar o comando numa fase inicial da prova, mas que preferiu preservar os travões do seu monolugar, que são muito solicitados num traçado como o de Hungaroring: “Tive de os proteger para evitar que partissem. Max defendeu-se bem e não sabia se poderia ser capaz de o passar depois da minha segunda paragem. Mas a equipa continuou a incentivar-me e acabei por o conseguir”.

Hamilton parte de férias com uma vantagem clara no campeonato, de 62 pontos sobre Valtteri Bottas, depois de na Hungria ter conseguido a sua oitava vitória da temporada.