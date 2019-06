Fórmula 1 Hamilton garante que “nunca é fácil” vencer Por

Depois de ter ganho o Grande Prémio de França de Fórmula 1 de forma tão autoritária como o fez, Lewis Hamilton sublinhou que nunca é fácil vencer, mesmo que aparentemente este triunfo o tenha sido.

O Campeão do Mundo liderou a corrida de princípio ao fim depois de partir da ‘pole position’, e só lhe escapou a volta mais rápida, que acabou por ir para Sebastian Vettel.

Após a corrida realizada esta tarde em Paul Ricard, conseguindo o quarto triunfo consecutivo do ano, que o deixou com uma vantagem de 36 pontos na frente do Campeonato do Mundo de pilotos, Hamilton sublinhou a dureza da prova.

“Nunca é fácil. Foi preciso gerir os pneus no segundo turno, já que rapidamente desgastei os da frente. Podia ter procurado conseguir a melhor volta da corrida para o ponto de bónus. Fazia muito calor no carro e estou contente por tê-la terminado. Mas não me concentrei nos pontos no campeonato. Preferi olhar para os tempos por volta. São os únicos números que me interessaram”, referiu o britânico da Mercedes.

Apesar da vitória e da boa operação para o campeonato, Paul Ricard está longe de ser a pista preferida de Lewis Hamilton: “Adoro o sul de França, é um lugar agradável nesta altura do ano, mas o circuito agrada-me menos, devido às escapatórias gigantescas. Temos a impressão de rodar no deserto. Faz falta um pouco de relva em redor da pista”.