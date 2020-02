Fórmula 1 Haas apresenta VF20 em Barcelona Por

A Haas apresentou oficialmente o seu novo monolugar para a temporada de Fórmula 1 de 2020, o VF20, em Barcelona, antes do arranque dos primeiros testes de pré-época.

Foi a primeira oportunidade para ver o carro em público, depois da equipa norte-americana já ter revelado imagens do mesmo nas redes sociais.

Romain Grosjean já tinha rodado com o VF20 para filmagens no traçado da Catalunha, sendo que a partir de hoje a Haas já o faz de uma forma mais séria, iniciando o desenvolvimento do carro em pista.

Para já o otimismo do piloto francês e do seu companheiro de equipa, Kevin Magnussen é grande, sendo que em termos de esquema de cores o carro regressa às originais com que se estreou na Fórmula 1, por via da perda do patrocinador principal de que dispunha na época passada

“Estou contente que o carro regresse à mais familiares da Haas Automation, que é certamente uma decoração com que as pessoas se identificam mais”, disse Gene Haas, dono e fundador da equipa.

O empresário norte-americano confessou esperar que o V-20 “volta ao tipo de forma em que esteve em 2018, quando terminamos em quinto no Campeonato de Construtores. 2029 foi um ano duro para ultrapassar. Atravessamos um processo de educação, um que acontece a todas as equipas de Fórmula 1 a dada altura”.

“Confio que aprendemos essas lições e aplicamos esse conhecimento para tornar o VF-20 mais competitivo. Para mim é importante que voltemos a pontuar consistentemente, pois temos a capacidade e provamos que temos uma organização para o conseguir”, rematou Gene Haas.