Economia Grupo Nabeiro entra nas farmácias com gama de cafés funcionais Por

O grupo Nabeiro – Delta Cafés anunciou hoje a entrada no setor das farmácias, com uma gama de cafés funcionais, desenvolvidos em parceria com o laboratório português Edol, e a Diverge, centro de inovação da empresa.

“Os dois produtos direcionados para as farmácias serão lançados no decorrer do primeiro trimestre” do próximo ano, disse Rui Miguel Nabeiro, administrador do grupo Nabeiro – Delta Cafés, aos jornalistas, à margem do “Evento de Inovação Delta 2019 – Blending Tomorrow”, que decorreu hoje em Lisboa.

O gestor adiantou que a primeira gama de cafés funcionais no mercado nacional, designados por aQtive Coffees, será comercializada pela Edol.

A Delta Q desenvolveu esta gama em parceria com o laboratório português Edol, produtos farmacêuticos, e a Diverge, que é o centro de inovação do grupo, onde trabalham a tempo inteiro 20 pessoas.

“No primeiro ano [de atividade dos produtos dirigidos ao] canal farmácia esperamos vender 600 mil cápsulas”, avançou o administrador.

O grupo investe “cerca de 1 por cento” da faturação em inovação, referiu.

Questionado sobre o acordo entre o grupo e a Biedronka, cadeia de retalho polaca da Jerónimo Martins, Rui Miguel Nabeiro fez um balanço positivo: “Está a correr muito bem”.

A parceria começou em maio e agora o período da quadra natalícia é o “momento chave”, já que “70 por cento das vendas de máquinas de café fazem-se nestes dois meses”, referiu.

A Delta vende máquinas de café e cápsulas na Polónia através da parceria com a Biedronka.

Questionado sobre se esta nova gama de “cafés funcionais” poderá ser comercializada no mercado polaco, Rui Miguel Nabeiro afirmou: “A Polónia, para nós, é a relação com a Jerónimo Martins, estamos em exclusivo” com o grupo.

Se a dona da Biedronka “entender que alguns destes produtos, cápsulas vendidas em farmácias, têm importância” para aquele mercado, porque não”, questionou.

O grupo Nabeiro – Delta Cafés aposta na saúde e bem estar e, nesse sentido, apresentou também um café que dispensa adição de açúcar, denominado Delta Q Sweet Qoffee, que inclui alfarroba.

Relativamente a este produto, que “é mais massificado, estamos a apontar para um milhão de cápsulas” comercializadas no primeiro ano do lançamento, acrescentou.

“O nosso trabalho é criar uma cultura de inovação na Delta, é o que estamos a conseguir”, rematou.