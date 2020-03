Fórmula 1 GP da Holanda e Espanha adiados Por

A Liberty Media – dona da Fórmula 1 – anunciou o adiamento dos grandes prémios da Holanda e de Espanha devido à pandemia de coronavírus.

Mas para já não há uma data prevista para as corridas de Zandvoort e Barcelona, que deveriam ter inicialmente lugar a 3 e 10 de maio, respetivamente.

Foto: DPPI

São dois eventos cujo adiamento se segue ao cancelamento dos grandes prémios da Austrália, Bahrain (22 de março) e do Vietname (5 de abril).

Para já tudo aponta para que o campeonato possa iniciar-se a 7 de junho no Azerbaijão, mas a F1 recusa-se a projetar uma data precisa, dada a situação sanitária mundial, em constante evolução.

De momento os responsáveis pela F1 e a Federação Internacional do Automóvel continuam a trocar contactos em permanência entre si e com os promotores das provas e as autoridades competentes para monitorizar a situação e estudar as soluções para reprogramar os eventos adiados.

Pelo seu lado as equipas estão reunidas e videoconferência para elaborarem um relatório da revolução regulamentar de 2021 e estudar um possível adiamento dos mesmos por um ano.