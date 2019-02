Governo e BEI celebram acordo para garantir apoios para agricultores fora do PDR

O Governo celebrou um acordo com o Banco Europeu de Investimento (BEI) para garantir apoios para os agricultores que ficaram fora do Programa de Desenvolvimento Rural, utilizando 20 milhões de euros deste programa para garantia do empréstimo da banca.

“Negociámos com o Banco Europeu de Investimento, uma forma de financiamento ao setor, através do qual o BEI disponibilizará 190 milhões de euros, e o Ministério da Agricultura, através do PDR [Programa de Desenvolvimento Rural], garantirá um financiamento para a garantia destes empréstimos na ordem dos 20 milhões”, disse o Ministro da Agricultura, que falava aos jornalistas, em Berlim, após a visita à feira Fruit Logística.

De acordo com Capoulas Santos, estes 20 milhões de euros serão utilizados para a garantia dos 190 milhões que a banca vai conceder.

“Trata-se de um apoio reembolsável, com juros o mais baixo possível e até três anos de carência”, revelou.

A medida em causa, deverá estar em vigor em junho.

O líder do Ministério da Agricultura notou que esta medida tem como objetivo a garantia de apoios de investimento para os agricultores que, por esgotamento do PDR, não possam ter acesso a este programa.

“No que diz respeito ao apoio para os investimentos, o Governo apoiou nestes três anos mais de 850 milhões de euros de investimentos, a que correspondeu um apoio público de 357 milhões, excluindo o gigantesco investimento que está a ser feito no regadio”, acrescentou.

No âmbito da visita à Fruit Logística, Capoulas Santos referiu ainda que o Governo tem “vindo a apostar fortemente na internacionalização”, tendo aberto, em três anos, 15 mercados para 45 produtos.

Pela nona vez consecutiva, a Portugal Fresh está presente com 37 entidades portuguesas na Fruit Logística, evento que decorre na capital alemã até sexta-feira, sendo esperadas 78 mil pessoas de 130 países.

A Portugal Fresh – Associação para a promoção de frutas, legumes e flores de Portugal conta, atualmente, com 85 associadas que representam 25 por cento do valor do setor das frutas, legumes e flores.