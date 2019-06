Motores Gonçalo Manahu numa estreia com “altos e baixos” no C1 Challenge Por

Gonçalo Manahu alinhou pela pela primeira vez no C1 Challenge, vivendo um ‘carrocel de emoções’ no Autódromo Internacional do Algarve.

A ‘bordo’ de uma equipa quase familiar, na pista de Portimão o piloto portuense dividiu a condução do seu C1 com o seu filho Bernardo Manahu, com Manuel Castro – companheiro de outras ‘aventuras’ nos GT – e Tiago Freitas, ‘aquisição’ de última hora.

O primeiro confronto foi bastante positivo para a formação dos Manahu, como faz questão de contar Gonçalo: “Foi uma estreia com excelente andamento e consistência. A equipa era muito homogénea, o carro estava com um excelente motor e o elemento novo da equipa, o Tiago Freitas, esteve em ótimo plano e na primeira prova, logo no primeiro quarto de hora, passou de 15º para quinto”.

Este excelente começo não teria continuidade, já que a mecânica do C1 ‘pregou uma partida’. “Uma avaria na ventoinha fez o motor aquecer e partir… Acabou assim a primeira corrida do fim de semana”, explicou Gonçalo Mahau.

Foi necessário adquirir outro motor, que não se revelou tão perfomante no segundo confronto, como faz questão de salientar o piloto portuense: Não era tão bom e por isso o carro estava com menos andamento o portanto pouco mais nos restou do que tentarmos divertir-nos e compensar o que não andamento no sábado”.

Manahu sentiu-se também “muito contente por, pela primeira vez”, ter corrido com o seu filho Bernardo e este “ter revelado um andamento muito bom”.

Passada esta experiência o piloto do Porto muda o seu foco e o seu regresso ao Porsche 997 GT3 Cup para disputar mais uma prova em Vila Real dentro de pouco mais de uma semana.