Girabola com embate de campeões na abertura da terceira jornada

O 1º de Agosto, tetracampeão angolano em título, defronta o Sagrada Esperança, no sábado, na Lunda Norte, num dos grandes jogos da terceira jornada do campeonato angolano de futebol.

As duas equipas três pontos, metade dos líderes Académica do Lobito e Recreativo da Caála, que defrontam, no domingo, respetivamente Williet SC Benguela e Cuando-Cubango FC.

Programa da terceira jornada:

– Sábado, 31 ag:

Sagrada Esperança -1º de Agosto

1º de Maio – Sporting de Cabinda

Desportivo da Huíla – Petro de Luanda

– Domingo, 01 set:

Recreativo da Caála – Cuando-Cubango FC

Santa Rita de Cássia – Interclube de Luanda

Ferrovia do Huambo – FC Bravos do Maquis

Progresso do Sambizanga – Recreativo do Libolo

Williet SC Benguela – Académica do Lobito

Classificação:

1. Académica do Lobito, 6 pontos.

2. Recreativo da Caála, 6 pontos.

3. Cuando-Cubango FC, 4.

4. Sagrada Esperança, 3.

5. Sporting de Cabinda, 3.

6. 1º de Agosto, 3.

7. Progresso do Sambizanga, 3 (menos um jogo).

8. Desportivo da Huíla, 3.

9. FC Bravos do Maquis, 3.

10. Recreativo do Libolo, 3.

11. Interclube de Luanda, 3 (menos um jogo).

12. Petro de Luanda, 1.

13. Williet S.C, 1.

14. Santa Rita de Cássia FC, 1.

15. Ferrovia do Huambo, 0.

16. 1º de Maio de Benguela, 0.