França e Reino Unido agradecem aos veteranos do desembarque da Normandia

O presidente francês e a primeira-ministra britânica agradeceram hoje aos “veteranos do Dia D” durante as comemorações oficias dos 75 anos do desembarque aliado na Normandia.

“Obrigado”, disseram Emmanuel Macron e Theresa May durante os discursos de inauguração de um memorial e de uma nova estátua comemorativa do desembarque das forças aliadas na Normandia, em Ver-Sur-Mer.

“Se houve um dia que determinou o destino das gerações futuras em França, na Grã-Bretanha, na Europa e no Mundo, esse dia foi o dia 06 de junho de 1944”, disse Theresa May.

“Aos veteranos a única palavra que lhes podemos dizer é obrigado”, afirmou a primeira-ministra britânica.

O chefe de Estado francês presente na cerimónia que inicia as comemorações oficiais em solo francês agradeceu a “todos aqueles que morreram para que a França pudesse ser livre, outra vez”.

Na cerimónia que decorre neste momento em “Omaha Beach”, (Ver-sur-Mer) Normandia, norte de França, estão presentes veteranos, entre os quais 250 britânicos, e representantes de 16 países.

Ma madrugada de 06 de junho de 1944 mais de 160 mil militares das forças aliadas desembarcaram no norte de França, entre os quais 73 mil norte-americanos e 83 mil britânicos e canadianos, além dos destacamentos franceses, totalizando uma força formada por soldados de 12 países.

Os aliados enfrentaram mais de 50 mil soldados nazis estacionados na “Muralha do Atlântico”, na região da Normandia.

Mais de 73 mil soldados foram vítimas dos combates contra as forças da Alemanha nazi no norte de França, sendo que 4.414 aliados foram mortos nas primeiras horas do desembarque e 153 mil soldados ficaram feridos no primeiro dia da operação.

Mais de 20 mil civis franceses morreram durante os bombardeamentos aliados e nos combates nos dias que se seguiram, apesar de alguns historiadores referirem que o número de vítimas entre a população foi superior.

O número exato de baixas alemãs é desconhecido, mas os historiadores estimam que morreram entre quatro mil e nove mil soldados no dia 06 de junho de 1944.

No total mais de 22 mil alemães estão sepultados nos cemitérios da Normandia.

Mais de dois milhões de pessoas, entre soldados, marinheiros, pilotos e médicos, estiveram envolvidas na “Operação Overlord” que teve como objetivo inicial ocupar as praias do norte de França com os nomes de código: Omaha, Utah, Gold, Sword e Juno.

A operação – o maior desembarque militar da História – foi apoiada pela projeção de paraquedistas aliados lançados durante a noite atrás das linhas alemãs.

Estima-se que milhares de veteranos aliados, a maior parte com mais de 90 anos de idade, continuam vivos.

As comemorações oficiais começaram na quarta-feira em Portmouth, Reino Unido, na presença da rainha de Inglaterra, Isabel II, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos e a chanceler alemã, Angela Merkel.