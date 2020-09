Nas Notícias Formação online debate utilização da canábis para fins medicinais Por

A participação na iniciativa da Ordem dos Farmacêuticos é gratuita, mas requer inscrição prévia. As inscrições são limitadas.

A Secção Regional do Sul e Regiões Autónomas (SRSRA) da Ordem dos Farmacêuticos (OF) e a Associação Portuguesa de Jovens Farmacêuticos (APJF) vão promover a realização de uma conferência digital, que compreende dois eventos, subordinado ao tema “O farmacêutico e a canábis para fins medicinais: perspetivas futuras sobre a sua utilização”, nos dias 10 e 17 de outubro de 2020.

A iniciativa, conta com a parceria da Tilray Portugal e tem como público-alvo os farmacêuticos nas suas mais diversas atividades profissionais.

Este conjunto de eventos têm como principal objetivo promover a capacitação dos farmacêuticos sobre a canábis para fins medicinais, através do debate interdisciplinar com o envolvimento da sociedade civil.

A utilização de medicamentos, preparações e substâncias à base da planta da canábis para fins medicinais, nomeadamente a sua prescrição e a sua dispensa em farmácia comunitária estão regulamentadas, em Portugal, com a Lei n.º 33/2018, de 18 de julho e com o Decreto-Lei n.º 8/2019, de 15 de janeiro.

No entanto, até ao momento, o Infarmed ainda não aprovou a colocação no mercado de nenhuma preparação ou substância à base da planta da canábis para fins medicinais.

Em Portugal, a utilização da canábis para fins medicinais está aprovada para várias indicações, entre as quais, a dor crónica, a espasticidade associada à esclerose múltipla ou lesões da espinal medula, a náuseas e vómitos resultantes da quimioterapia, radioterapia e terapia combinada de HIV e medicação para hepatite, e ainda para a estimulação do apetite nos cuidados paliativos de doentes sujeitos a tratamentos oncológicos ou com SIDA.