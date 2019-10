Fórmula 1 “Foi a estratégia que me permitiu impor-me” confessa Hamilton Por

Lewis Hamilton mostrou-se surpreendido pelo facto da estratégia que seguiu ter resultado em vitória no Grande Prémio do México de Fórmula 1.

O britânico largou da terceira posição da grelha de partida, envolveu-se num toque com Max Verstappen e ainda foi ganhar a corrida, depois de parar mais tarde do que Sebastian Vettel e parar menos uma vez nas boxes do que Charles Leclerc.

É certo que Hamilton adotou uma estratégia agressiva ao longo da prova, forçando o andamento ao ponto de bater várias vezes o recorde de volta em corrida, mas não estava a contar que isso resultasse em triunfo, que só não deu lhe deu o título porque o seu companheiro de equipa, Valtteri Bottas, terminou na terceira posição.

Mas um dos ‘segredos’ para o sucesso do britânico da Mercedes no Circuito Hermanos Rodriguez pode ter residido na opção por um longo turno com pneus duros, que duraram mais voltas do que os de Leclerc, obrigando o monegasco da Ferrari a parar uma segunda vez.

“É um resultado soberbo que dedico à minha equipa”, afirmou Lewis Hamilton após a prova, sublinhando: “Fiz uma boa partida aproveitando o ‘cone’ de aspiração de Charles. Pensava que a minha corrida tinha terminada depois do forte contacto com Max”.

Vencedor de dez grandes prémios esta temporada, Hamilton considera que a sua tarefa não foi fácil depois de ter escapado da ‘refrega’ com Verstappen: “Esta foi uma corrida difícil para nós mas conseguimos regressar. O meu carro ficou danificado na partida e o meu segundo turno foi mesmo longo. Foi uma corrida que eu sonhava ganha, e quero manter-me humilde depois deste resultado, já que foi a estratégia que me permitiu impor-me”.

Ainda assim ao longo da corrida o Campeão do Mundo chegou a duvidar das suas possibilidades de ganhar, mostrando-o nas comunicações rádio com a sua equipa, pois receava que Sebastian Vettel lhe pudesse ‘roubar’ a primeira posição nas últimas voltas.

“Tínhamos previsto parar mais cedo, mas motivou-me ser ‘caçado’ pelo Seb, já que devia guardar uma vantagem de dois segundos. Estava inquieto por manter a vantagem e ao mesmo tempo preservar os pneus com um carro danificado. Foi duro mas conseguimos. A minha abordagem será a mesma na próxima semana em Austin, um circuito onde me costumo dar bem”, acrescentou Lewis Hamilton, já a pensar no Grande Prémio dos Estados Unidos.