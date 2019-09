Fogo em Fornos de Algodres está “controladíssimo”

O combate ao incêndio que lavra em Algodres, no concelho de Fornos de Algodres, no distrito da Guarda, está a decorrer favoravelmente, estando “controladíssimo” em 90 por cento, disse à agência Lusa fonte autárquica.

O vereador Bruno Costa, com o pelouro das Florestas da Câmara Municipal de Fornos de Algodres, disse à Lusa, pelas 18:30, que “90 por cento do fogo está controladíssimo”, havendo apenas receios devido à eventual mudança da direção do vento.

Segundo o autarca, até ao momento, “não houve nenhuma habitação que tenha sido atingida pelo fogo”, que destruiu “essencialmente mato”.

As chamas têm estado confinadas “à zona da Barroca de Algodres, porque houve uma resposta célere dos meios” envolvidos no seu combate, disse Bruno Costa.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda disse à agência Lusa que, durante o combate às chamas, um bombeiro sofreu ferimentos ligeiros, devido a um entorse num pé, e outro também ficou ligeiramente ferido “com um traumatismo num membro inferior”.

O incêndio, que começou pelas 12:36, na freguesia de Algodres, no concelho de Fornos de Algodres, estava a ser combatido, pelas 19:00, por 145 operacionais e 41 veículos, de acordo com a página na internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Segundo a fonte, no distrito da Guarda continuava ativo o fogo rural que surgiu, pelas 15:54, na zona de Alagoas, freguesia de Sabugal e Aldeia de Santo António, no município do Sabugal.

De acordo com a ANEPC, estão no local um total de 137 bombeiros, auxiliados por 36 viaturas e três meios aéreos.

A fonte do CDOS da Guarda disse à Lusa, pelas 19:00, que as ações de combate aos dois incêndios estavam a decorrer favoravelmente.