Nas Notícias Fique de olho na saúde da sua visão no trabalho Por

Estima-se que 13 milhões de pessoas vivam com deficiência visual associada à sua profissão, segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT) e a Agência Internacional para a Prevenção da Cegueira (IAPB).

De acordo com o estudo “Saúde Ocular e o Mundo do Trabalho” , 13 milhões de pessoas vivem com deficiência visual associada ao seu trabalho, e estima-se que 3,5 milhões de lesões oculares ocorram no local de trabalho todos os anos, o que equivale a 1% de todos os acidentes de trabalho não fatais.

A saúde ocular afeta significativamente o mercado de trabalho: trabalhadores com deficiência visual têm 30% menos probabilidade de serem empregados, em comparação com aqueles sem deficiência. O desenvolvimento económico desempenha um papel significativo na prevalência de deficiência visual, com regiões de baixo e médio rendimento a registarem cerca de quatro vezes mais casos do que regiões de alto rendimento.

Mais de 90% dos casos de deficiência visual são evitáveis ou tratáveis por meio de intervenções existentes e com elevada taxa de custo-efetividade, refere o estudo. Isso ressalta a necessidade de iniciativas globais coordenadas.

Segundo este estudo, os programas de segurança e saúde no trabalho destinados a proteger a visão dos trabalhadores devem ser concebidos tendo em mente três objetivos:

prevenir a exposição a riscos específicos em cada local de trabalho;

proteger a saúde existente dos olhos dos trabalhadores;

fornecer um sistema para incluir a perda de visão natural dos trabalhadores nas avaliações de risco.

Os trabalhadores devem ser informados dos riscos que podem afetar a saúde da sua visão. Os trabalhadores e os seus representantes devem também ser consultados sobre programas e intervenções de saúde ocular nos locais de trabalho.

OIT alerta para proteção dos trabalhadores

“A OIT enfatiza a importância de proteger a segurança e a saúde dos trabalhadores – incluindo seus olhos. Ao priorizar a consciencialização sobre a saúde ocular e a implementação efetiva, podemos garantir que os trabalhadores tenham acesso a um ambiente de trabalho seguro e saudável. Isso garante seu bem-estar geral, reduz as disparidades e leva ao aumento da produtividade”, disse Joaquim Pintado Nunes, chefe de Administração do Trabalho, Inspeção do Trabalho e Segurança e Saúde Ocupacional da OIT.

“Este relatório demonstra a todos a importância de cuidar dos nossos olhos, ao mesmo tempo em que fornece orientações e recomendações incrivelmente úteis sobre como proteger e promover a saúde ocular no local de trabalho”, disse a presidente do IAPB, Caroline Casey.

Este estudo surge no âmbito do Dia Mundial da Visão (12 de outubro) que este ano se centra na importância da saúde ocular no local de trabalho com o tema ‘Ame os Seus Olhos no Trabalho’.

Sobre a APLO

A Associação de Profissionais Licenciados de Optometria (APLO) representa os Optometristas, a maior classe profissional de prestadores de cuidados para a saúde da visão, em Portugal. Atualmente conta com cerca de 1.473 membros. A APLO foi declarada em dezembro de 2022 como Entidade de Utilidade Pública. A APLO é membro da Agência Internacional para a Prevenção da Cegueira.