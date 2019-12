Motores Fim de festa da velocidade com os 500 Km do Estoril Por

A ‘família’ da velocidade nacional vai ter uma espécie de fim de festa da temporada com a realização dos 500 Km do Estoril no próximo dia 15 de dezembro.

Trata-se de um evento promovido pela CRM Motorsport e o Motor Clube do Estoril que terá uma corrida com cinco horas de duração, num evento que é mais virado para o convívio entre concorrentes do que propriamente competição.

As inscrições encerram na próxima semana, a 11 de dezembro, podendo ser feitas no endereço www.crm-motorsport.com/500-km-estoril, estando até agora confirmadas 35 equipas e mais de uma centena de pilotos, numa prova com 12 turnos de condução e aberta a oito categorias.

“Além de termos conseguido trazer novos rostos para o automobilismo, que viram nos 500 km do Estoril uma oportunidade para terem um primeiro contacto com o desporto, assistimos à recuperação de alguns nomes e sobretudo à junção de familiares e amigos que encaram este evento como uma forma de fomentarem relações e de se divertirem num contexto diferente do habitual”, afirma Tiago Raposo Magalhães.

O responsável da CRM Motorsport diz que o evento, “além de potenciar a capacidade estratégica das equipas, possibilitou, também, a participação de muitos pilotos que olhavam com cautela para o desgaste sofrido pelas mecânicas”.

A ideia será fazer do fim de semana uma festa, mas com um domingo pleno de ação com a realização, ao longo de 2h30m, dos treinos cronometrados que irão definir a ordem de partida para a corrida. A bandeira verde será dada às 12h00, numa grelha rolante que permitirá comparar, desde logo, a rapidez das equipas inscritas em cada uma das 8 categorias (“420R”; “Kia Picanto GT Cup”; “FEUP”; “Accent”; “Até 1000 c.c”; “Entre 1000 c.c. e 1300 c.c.”; “Entre 1300 c.c. e 1600 c.c”; “Mais de 1600 c.c”).