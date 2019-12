Motores Filho de Nelson Piquet testa F2 da Sauber Junior Team Por

Pedro Piquet, filho do antigo Campeão do Mundo de F1 Nelson Piquet, vai testar um monolugar de Fórmula 2 da Sauber Junior Team esta semana no Abu Dhabi.

O jovem brasileiro, irmão de Nelson Piquet Jr, terminou na quinta posição Campeonato FIA de Fórmula 3, sendo o segundo melhor piloto não Prema na competição, atrás de Juri Vips, da Hitech, tendo obtido uma vitória e dois pódios.

A opção de Pedro Piquet sabe que grande parte da Sauber Junior Team, gerida pela Charouz, tem elementos que já trabalharam com a Van Amersfoort Racing, pela qual competiu na Fórmula 3 durante duas temporadas.

“Sei que muitas das pessoas, cerca de 80 por cento, vieram da Van Amersfoort. Por isso não me sinto como se estivesse com uma nova equipa”, declarou o jovem brasileiro, que adiantou fazer três dias de testes com o F2 da Sauber Junior Team.

Pedro Piquet não se sente intimidado: “Penso que dois anos na GP3 foram um bom treino. Não vamos fazer muitas voltas e de início não preciso de ser rápido. O carro, no final do dia, não é muito mais rápido, apenas quatro ou cinco segundos. Não é um grande problema”.

“O orçamento está bom. Apenas estamos a terminar detalhes, ver como e se vão encaixar bem”, acrescenta o jovem brasileiro, que no Circuito Yas Maria vai testar ao lado do suíço Louis Deletraz, que guiou para a equipa em 2018.