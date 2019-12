Fórmula 1 FIA altera regra rígida das pesagens na Fórmula 1 Por

A Fórmula 1 viu ser alterada a sua regra rígida sobre a pesagem dos monolugares depois de várias queixas sobre as penalizações atribuídas esta temporada.

O Conselho Mundial da Federação Internacional do Automóvel (FIA) reunido em Paris aprovou mais liberdade aos comissários presentes nos grandes prémios de 2020 para decidirem sobre as sanções a aplicar.

Os regulamentos estabelecem agora se um piloto falhar a pesagem e o seu carro estiver dentro das normas “apenas será avisado pelos comissários”, que poderão decidir que punição atribuir.

O Red Bull de Pierre Gasly no Azerbaijão e o Racing Point de Sergio Perez nos Estados Unidos enfrentaram punições com partida das boxes por acidentalmente falharem as pesagens durante os treinos livre de sexta-feira.

Duras penalizações despoletaram queixas das equipas e que tal sanção era exagerada para a falta cometida. “Se estivessem 50 kg abaixo do peso a penalização teria sido menor do que falhar a pesagem”, referiu a propósito o diretor da Red Bull Racing, Christian Horner.