Ferrari pára produção devido à pandemia de coronavírus

A pandemia de coronavírus que está a ter um efeito devastador em Itália, e a Ferrari é a mais recente ‘vítima’ da doença.

O país é o segundo no mundo em número de infetados e aquele que regista mais casos de covid-19 na Europa, e por isso a marca de Maranello decidiu parar a sua produção em Fiorano. Como consequência a equipa de Fórmula 1 também parou as suas atividades

A Ferrari tem as duas instalações no ‘coração’ da província de Emilia Romagna, uma das mais afetadas por coronavírus, pelo que agora tomou a decisão de parar a sua unidade de produção, pelo menos até 27 de março, embora seja previsível que, face à situação de quarentena que Itália vive isso deva ser estendido no tempo.

“Num período como este a minha gratidão vai, em primeiro lugar, para os homens e mulheres da Ferrari, que com o seu formidável empenho nos últimos dias demonstraram a paixão e a dedicação que definem a nossa marca.Em conjunto com os nossos fornecedores, asseguraram a produção da empresa”, sublinhou Louis Camilleri.

O presidente da marca do ‘Cavallino Rampante’ assinalou também: “É por respeito por eles, pela sua tranquilidade de espírito e das suas famílias que decidimos adotar esta linha de conduta. Os nossos clientes e fãs estão igualmente no primeiro plano das nossas preocipações neste momento, enquanto nos preparamos para uma resolução rápida”.

A Ferrari não é o único construtor baseado em Itália a tomar tal decisão, já que também a Lamborghini fechou as suas instalações em Sant’ Agata Bolohnese até 25 de março. Uma decisão que tem impacto na produção dos vários modelos de super desportivos e também no departamento de competição (Squadra Corse), onde são desenvolvidos os Huracan GT3 Evo e Super Trofeo.