Motociclismo Feriado quente e animado em Góis Por

O segundo dia da 26ª edição da Concentração de Góis foi quente animado. As bandas ‘Legendary Tigerman’ e ‘UHF’ foram os ‘cabeças de cartaz’ de mais uma jornada bem animada nas margens do rio Ceira.

Dentro e fora do Palco Sagres houve momentos de grande convívio, seja durante o dia de feriado seja na noite do mesmo.

Ao longo da tarde o calor obrigou os visitantes a procurarem as sombras da Capital do Mototurismo em que se transformou a Quinta do Baião ou o Parque do Cerejal.

Já com o cair da noite todos os caminhos conduziram ao Palco Sagres, primeiro com a sonoridade do conimbricense Paulo Furtado, conhecido no meio artístico como The Legendary Tigerman.

Foi um abrir da noite com sonoridades menos ‘roucas’ que as dos ‘roqueiros’ almadense UHF. E a banda de António Manuel Ribeiro não desiludido a multidão ‘motard’, apesar dos seus 65 anos, naquele que foi o espetáculo número 1760 do grupo da margem sul do Tejo, que, como é natural, desfilou os hinos que são algumas das canções mais icónicas do rock português inventadas ao longo dos seus 41 anos de história.

Para fechar a noite do segundo dia desta Concentração de Góis, que terminou já com o sol a nascer, estrearam-se os irreverentes Quimbé e Rui Fonseca. Dupla que dá a car, a voz, o corpo e a alma ao projeto P*ta da Loucura. Irreverência a marcar este grande evento do Moto Clube de Góis.