Félix da Costa quer segurar em Marraquexe liderança da Fórmula E “com inteligência”

António Félix da Costa, vencedor da corrida inaugural de 2018/19 de Fórmula E, pretende no próximo sábado em Marraquexe, na segunda prova, manter a liderança do campeonato “com inteligência e sem cometer erros”.

“A vitória de Riade [Arábia Saudita] foi incrível sem dúvida, mas isso já lá vai e agora o foco é totalmente neste fim de semana”, referiu António Félix da Costa em declarações aos seus canais de comunicação.

O piloto referiu que está a trabalhar conjuntamente com a equipa e a BMW “em algumas áreas menos fortes do carro”, no sentido de se “manter competitivo na luta pelos lugares da frente”.

“Ao contrário de Riade [prova inaugural], Marraquexe é um circuito que todas as equipas conhecem, por isso penso que o equilíbrio será ainda maior”, considerou António Félix da Costa.

Félix da Costa, de 27 anos, acha que “o nível das equipas e pilotos está muito alto” e “nesta fase o importante não são as contas do campeonato, mas sim pensar corrida a corrida e trazer para casa o maior número de pontos”.

António Félix da Costa foi ainda um dos pilotos que venceram a competição do ‘Fanboost’ em Riade, que premeia os cinco mais votados pelo público a terem momentaneamente um suplemento de potência.

Uma das novidades desta temporada é o ‘Attack Mode’, onde os pilotos terão zonas especificas onde podem sair da linha ideal de trajetória e passar por cima de três ‘pick up points’, dispondo depois durante um período de 25KW extra.

Com todas estas alterações e com a duração da corrida de 45 minutos mais uma volta, a tática e estratégia dos pilotos e equipas tem sem dúvida um papel ainda mais decisivo nas lutas em pista.

A segunda etapa do calendário da Fórmula E de 2018/19, que inclui 13 provas, decorre sábado em Marraquexe, com duas sessões de treinos livres e a qualificação, da parte da manhã, e pelas 15:00 a corrida de 45 minutos (mais uma volta).

Félix da Costa, com 28 pontos, lidera o campeonato de Fórmula E, prova da Federação Internacional do Automóvel (FIA) para monolugares 100 por cento elétricos, que vai na sua quinta temporada, com mais dez do que Jean Eric Vergne, segundo posicionado.