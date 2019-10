Motores Félix da Costa conclui testes de Fórmula E em Valência com o quarto tempo Por

António Félix da Costa terminou com o quarto melhor registo os três dias de testes de Fórmula E no Circuito Ricardo Tormo, em Valência.

O piloto português da DS Techeetah realizou a sua melhor volta ao traçado valenciano em 1m15,293, ficando a mais de duas décimas do melhor registo, conseguido pelo alemão Maximilian Gunther, o piloto que o foi substituir na BMWi Andretti.

A melhor marca de Félix da Costa foi obtida na sessão matinal, enquanto que Gunther realizou o tempo de 1m15,087s na derradeira sessão, realizada esta tarde no Circuito Ricardo Tormo.

O também germânico Pascal Wehrlein, da Mahindra, ficou com a segunda melhor marca, a 0,103 do tempo efetuado pelo seu compatriota da BMWi Andretti, com o suíço Nico Muller a colocar o melhor monolugar da Geox Dragon no terceiro posto da tabela de tempos, depois de gastar mais oito milésimas que Wehrlein.

Já o campeão em título, Jean-Eric Vergne, companheiro de equipa de António Félix da Costa na DS Techeetah, não conseguiu ir além do 11º registo, a quatro décimas da marca conseguida neste último dia por Max Gunther.