Motores Félix da Costa aposta na consistência nas 24 Horas de Le Mans Por

António Félix da Costa está preparado para a sua segunda participação nas 24 Horas de Le Mans, onde volta a tripular um dos BMW M8 GTE oficiais na categoria GTE Pro.

Com mais experiência da maior corrida de resistência do Mundo, o piloto português faz desta vez tripla com Augusto Farfus e o finlandês Jesse Krohn no carro # 82.

Félix da Costa sabe que numa prova tão extensa e exigente para mecânicas e físico a consistência é a ‘receita’ para o sucesso, elo que a prioridade será evitar erros e percalços que impeçam a equipa de obter um bom resultado na prova que este ano encerra a super temporada do ‘Mundial’ de Resistência (WEC).

“É um enorme prazer e orgulho voltar a Le Mans, a corrida mais espetacular do mundo, com tanta história, um ambiente incrível, numa pista espetacular. Para mim é especial ser um dos seis pilotos eleitos para representar a BMW”, começa por dizer o piloto de Cascais.

Sobre a corrida do próximo fim de semana António está moderadamente otimista, pois já percebeu o que vale o M8 GTE face aos seus rivais: “Pelo que vimos nos testes oficiais aqui em Le Mans será difícil lutar com os nossos adversários diretos, pelo menos em termos de performance pura, por isso a nossa arma será a consistência, não cometer erros e procurar ter o melhor andamento possível e acreditar que no final das 24 horas isso dará frutos”.

“Esta prova é muito dura e eu, o Augusto e o Jesse temos a lição nem estudada e estamos os três altamente motivados para esta grande corrida. Queremos chegar ao fim com o # 82 bem colocado”, acrescenta Félix da Costa ciente de que o BMW M8 é bastante afetado pelo BoP (sistema de equilíbrio de performance) face aos Ford, Porsche, Ferrari, Corvette e Aston Martin.

A partir das 15h45 de quarta-feira, quando se iniciarem os primeiros treinos para a prova de domingo, se começará a perceber em que lugar na grelha de partida se pode colocar o piloto português, sendo que à partida da categoria GTE Pro estarão 17 carros.