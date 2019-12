Motociclismo Federação de Motociclismo anuncia calendários de 2020 Por

A Federação Portuguesa de Motociclismo (FPM) anunciou os calendários para o próximo ano, que denuncia uma atividade intensa, quer desportiva quer mototurísticos.

Numa época de 2019 onde mais uma vez se atingiu mais uma vez se se atingiu um elevado número de licenças desportivas emitidas.

Por isso para 2020 a FPM só poderia almejar manter, senão incrementar o sucesso alcançado, com uma multiplicidade de provas nas competições internas mas também algumas por cá disputadas integradas em campeonatos internacionais. Neste particular com destaque para o Trial das Nações que se realizará pela segunda vez em Portugal, agora em Gouveia nos dias 12 e 13 de setembro.

Mas a 25 e 26 de abril teremos o Campeonato do Mundo de Motocross em Águeda, e a 23 e 24 de maio o Campeonato da Europa de Motocross de 65 cc e 85 cc, sendo que o ‘Nacional’ da especialidade se iniciará a 15 de março na Moçarria e irá concluir-se a 28 de junho em Alqueidão. Já o começo do campeonato de Supercross está marcado para 14 e 15 de março mas em pista ainda a definir, concluindo-se a época a 7 e 8 de setembro em Alcanena.

O Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno das duas rodas vai arrancar a 21 de fevereiro em Góis, concluindo-se a 29 de outubro com a Baja Portalegre 500, que é uma das provas portuguesa da Taça do Mundo da especialidade, a par com a Baja do Pinhal, que também conta para o ‘Nacional’ e que tem lugar entre 27 e 29 de março.

O ‘Nacional’ de Rally Raid voltará a ter quatro eventos, iniciando-se a 13 de março em local a definir e terminado em Alcanena a 7 e 8 de dezembro.

Já o Campeonato Nacional de Enduro vai começar a 25 de janeiro em Santo André e irá concluir-se no Marco de Caneveses a 20 e 21 de junho. Uma cidade que receberá o Campeonato do Mundo da especialidade entre 17 e 19 de abril.

O ‘Nacional’ de Super Enduro compreende quatro eventos, sendo o primeiro a 26 de junho em Penafiel e o último em Vila Boa de Quires (Marco de Canaveses) a 26 de agosto.