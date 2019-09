Exportações de vinho cresceram 2,5% entre janeiro e julho

As exportações nacionais de vinho cresceram 2,5 por cento, entre janeiro e julho deste ano, e o seu preço médio aumentou 5 por cento, anunciou hoje o Ministério da Agricultura.

De acordo com uma nota de imprensa emitida pelo gabinete do ministro da Agricultura, este crescimento reflete-se num aumento de 11 milhões de euros (de 437 milhões para 448 milhões de euros no período homólogo) para o total das transações externas do vinho português.

“A ‘performance’ do vinho português além-fronteiras mostra-se sólida e consistentemente positiva, graças ao elevado nível de desempenho dos produtores nacionais, e dos nossos enólogos, nomeadamente tendo em linha de conta que nos 25 principais mercados externos (intra ou extra comunitários) Portugal aumentou as suas vendas em 18 desses destinos por todo o mundo”, lê-se no comunicado.

Segundo a mesma fonte, o crescimento em valor verificou-se na Europa.

Nos mercados extracomunitários (países terceiros) também houve crescimento, tendo os produtores portugueses aumentado a exportação, neste período, em 6 por cento em volume e 4 por cento em valor.

Entre janeiro e julho foi conseguida a recuperação do mercado angolano, com um aumento de 29 por cento em valor e a manutenção do preço médio.

O Vinho do Porto aumentou as exportações acumuladas em 3,2 por cento no volume e em 6,3 por cento no valor, com um aumento do preço médio em 2,9 por cento (de 4,65 euros por litro para 4,79 euros por litro).