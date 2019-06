Ébola: OMS decide sexta-feira se declara epidemia como emergência de saúde global

O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS) convocou para sexta-feira uma reunião de urgência para decidir se declara a epidemia do vírus do Ébola na República Democrática do Congo (RDCongo) como uma emergência de saúde global.

Através da sua conta oficial na rede Twitter, Tedros Adhanom Ghebreyesus anunciou que a reunião terá lugar na sede da OMS, em Genebra, na Suíça.

É a terceira vez que a comissão de emergência da OMS se reúne desde que foi declara a epidemia do vírus do Ébola na RDCongo, que desde agosto já provocou 1.396 vítimas mortais no país.

O anúncio da OMS acontece depois da morte de uma criança de cinco anos no Uganda, a primeira vítima mortal provocada pelo Ébola fora da RDCongo.

Desde o início da epidemia, declarada em agosto de 2018 na RDCongo, o número de infetados é de 2.071, dos quais 1.977 confirmados em laboratório, 94 casos prováveis, enquanto 575 pessoas já foram curadas.

Segundo o Ministério da Saúde da RDCongo, até ao dia 10 de junho foram vacinadas 132.264 pessoas e atendidas 65.136.875 pessoas nos centros de tratamento.