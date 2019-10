Dívida do Estado grego sobe para 181,2 por cento do PIB em 2018

A dívida do Estado grego em 2018 atingiu 181,2 por cento do Produto Interno Bruto (PIB), mais uma décima que a primeira estimativa de abril, segundo dados revistos publicados hoje pela agência de estatística grega.

Em comparação com 2017 – ano em que a dívida do Estado se tinha reduzido 2,3 pontos para se situar em 176,2 por cento do PIB – a dívida do Estado em 2018 subiu cinco pontos percentuais.

O PIB em 2018 atingiu 184.714 milhões de euros a preços correntes, mais 2,5 por cento do que em 2017.

O Orçamento do Estado de 2018 apresentou um excedente de 1.826 milhões de euros (1,0 por cento do PIB).

O excedente primário – que exclui o pagamento da dívida e é o que é tomado em conta nas negociações com os credores do país – alcançou 4,3 por cento do PIB, uma décima abaixo do estimado em abril.

O Ministério das Finanças tinha calculado que o excedente primário de 2018 se situaria em 3,9 por cento do PIB.