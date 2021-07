Nas Notícias Dicas para perder peso depois dos 40 anos e ter um estilo de vida mais saudável Por

Se tem mais de 40 anos veja como pode perder peso e adotar um estilo de vida mais saudável.

Com a idade a avançar, o hábito de controlar o peso vai ganhando importância, mas também parece que perder alguns quilos a mais fica mais difícil. Para quem tem mais de 40 anos ou se aproxima desta marca, há um conjunto de estratégias que nos ajudam a manter a forma, tornando mais fácil perder peso de forma saudável.

A vitalidade da juventude vai passando e, à medida que nos vamos aproximando da barreira dos 40 anos, damos mais valor à alimentação e à prática de exercício físico. Ainda assim, parece que a luta contra a balança se torna mais complicada. Ainda assim, é possível libertarmo-nos daquelas gordurinhas irritantes mesmo depois de entrar nos 40 anos.

Na verdade, o metabolismo vai desacelerando com o avançar da idade, ou seja, o nosso organismo demora mais tempo para absorver e transformar os nutrientes em energia. Isto significa que, quanto mais velhos vamos ficando, mais massa muscular vamos perdendo e, em contraponto, mais flacidez vamos acumulando.

Há, felizmente, um conjunto de estratégias a seguir. Com um estilo de vida ativo e uma alimentação saudável, é possível perder peso depois dos 40 anos.

Beber água

Uma dica que deve seguir em qualquer idade é a do consumo de água. A partir dos 40 anos, beber muita água torna-se ainda mais importante. Isto porque a água ajuda a desintoxicar, prevenindo a retenção de líquidos e a acumulação daquelas gordurinhas irritantes. Por dia, deve beber cerca de litro e meio de água.

Cortar (ou reduzir) o consumo de bebidas alcoólicas

Beber um copo de vinho à refeição tem alguns benefícios para a saúde já comprovados pela ciência. No entanto, está também demonstrado que, com o avançar da idade, o organismo começa a ter mais dificuldade em processar as bebidas alcoólicas. Assim, se não quiser cortar de vez o consumo, reduza-o de forma acentuada, evitando bebidas alcoólicas em dias consecutivos.

Dormir bem

Uma boa estratégia para controlar o peso é um bom repouso. Uma boa noite de sono é fundamental, em particular a partir dos 40 anos, pois é nesse período que o corpo recupera. Um organismo sobrecarregado leva à acumulação de gordura, pelo que deve dormir entre sete a oito horas por noite, para ‘recarregar baterias’.

Praticar exercício físico em jejum

Começar o dia com um exercício físico, ainda em jejum, ajuda a perder peso de forma saudável. Isto porque o exercício vai acelerar o metabolismo, levando à queima de gordura acumulada, para gerar energia, uma vez que ainda não se ingeriu nada. Depois de terminado o exercício, coma um pequeno-almoço saudável.

Mantenha-se ativo

Com a idade a ‘pesar’, um estilo de vida sedentário torna-se no grande inimigo da saúde. Procure manter-se ativo nas ‘pequenas’ oportunidades, como optar pelas escadas em vez do elevador. Já experimentou dançar enquanto descasca e lava os legumes?

Faça uma pequena ceia antes de ir dormir

Fazer uma ceia antes de ir dormir leva a que o metabolismo se mantenha ativo por mais algum tempo, levando à queima de calorias enquanto se inicia o repouso. No entanto, não pode uma ceia ‘pesada’, pois isso vai manter o organismo desperto por mais tempo, impedindo que o sono dure o tempo adequado (entre sete a oito horas, como referido acima). O ideal é que seja uma ceia pequena, mas rica em proteínas, para criar um efeito termogénico, ou seja, provocar um aumento da temperatura corporal que leve à queima de calorias.

Perder peso a partir dos 40 anos não é uma missão impossível, mesmo que não seja tão fácil como era antes. Cumprindo estas pequenas regras diariamente, é possível ter um estilo de vida mais saudável, o que fará também com que se sinta melhor física e mentalmente.