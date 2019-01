Deputados dos partidos do Governo timorenses abertos a rever OGE vetado por PR

Deputados dos partidos do Governo timorense manifestaram-se hoje convictos da possibilidade de reformular o Orçamento Geral do Estado (OGE), vetado hoje pelo Presidente da República, para responder a algumas das preocupações do chefe de Estado.

Os deputados Fernanda Lay (CNRT) e Abel Pires da Silva (PLP), ouvidos pela Lusa, admitem ser possível retirar do OGE o seu maior gasto, nomeadamente os 650 milhões de dólares para a compra das participações da ConocoPhillips e da Shell no consórcio dos poços do Greater Sunrise, no Mar de Timor.