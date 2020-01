Fórmula 1 Depois do ‘Dakar’ a Arábia Saudita quer a Fórmula 1 Por

Depois da enorme visibilidade que o Rali Dakar deu ao país nas duas últimas semanas a Arábia Saudita quer mais eventos de desporto motorizado, virando-se agora para a Fórmula 1.

O projeto Vision 2030 vai nesse sentido. Um plano desenvolvido pelo príncipe herdeiro Mohammed bem Salmane, que pretende diversificar as receitas sauditas para além do petróleo, seguindo o exemplo dos vizinhos dos Emirados Árabes Unidos.

Eventos relacionados com desportos como o futebol, o ténis, o boxe ou o automobilismo são formas do reino da Arábia Saudita conseguir atrair as atenções, como sucedeu agora com o ‘Dakar’ com a transmissão em direto para todo mundo da chegada da prova em Qiddiya. O mesmo local onde se ergue um complexo gigantesco virado para o entretenimento.

Localizada nas proximidades da capital, Riade, a pequena cidade poderá ser o palco de um futuro Grande Prémio de Fórmula 1, como foi confirmado já pelo responsável pelo complexo de Qiddiya. Mike Reining diz que a estrutura que dirige está a construir instalações a pensar “numa futura corrida na Arábia Saudita”.

A abertura do completo deverá ocorrer dentro de três anos e o desenho do traçado está confiado ao ex-piloto de F1 austríaco Alexander Wurz, que é também o presidente da Associação de Pilotos de Grande Prémio (GPDA), que esteve presente na chegada do Dakar a Qiddiya, na companhia de outros notáveis como Damon Hill, Nico Hulkenberg, Romain Grosjean e Loris Capirossi.

Já se percebeu que as autoridades sauditas apostam muito em levar a Fórmula 1 ao país, tendo o jornal britânico Daily Mail feito eco de negociações entre o reino do Médio Oriente e a Liberty Media para que a prova possa ter um lugar no calendário da disciplina máxima do automobilismo. O custo anual será de 50 milhões de euros, o mesmo que a Arábia Saudita pagou para ter o Rali Dakar este ano.

Entretanto o campioníssimo Mohamed Bin Sulayem, vice-presidente da FIA e originário dos Emirados Árabes; adiantou que os sauditas querem não só ter a Fórmula 1 no futuro mas também uma prova do Campeonato do Mundo de Ralis: “A Arábia Saudita quer a F1 como deseja o WRC, e fico contente por ver os países do golfo (Pérsico) com um plano, uma visão, uma política virada para o deseporto”.