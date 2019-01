David Beckham adquire 10% de clube inglês e junta-se a ex-companheiros no United

O antigo futebolista David Beckham adquiriu 10 por cento do Salford City, clube do quinto escalão do futebol inglês, juntando-se aos antigos companheiros de equipa no Manchester United Ryan Giggs, Gary Neville, Phil Neville, Paul Scholes e Nicky Butt.

O ex-futebolista de ‘red devils’, Real Madrid, LA Galaxy, AC Milan e Paris Saint-Germain tornou-se o sexto elemento da famosa ‘classe de 92’ do United a adquirir uma percentagem do clube sediado em Manchester, que disputa a ‘National League’.

Os restantes cinco ex-jogadores também detêm, cada um, 10 por cento do clube, totalizando uma quota de 60 por cento, sendo que o acionista maioritário é o empresário de Singapura Peter Lim, proprietário do Valência, que tem 40 por cento do emblema britânico.

“É um grande orgulho poder juntar-me a Peter Lim e aos rapazes da ‘classe de 92’. [O Salford] É um clube muito especial e tem um grupo muito especial de pessoas. Durante meus primeiros anos em Manchester, passei a maior parte do tempo em Salford [onde se situava o centro de estágios do United]”, afirmou o antigo ‘capitão’ da seleção inglesa.

Recentemente, David Beckham, que encerrou a carreira de futebolista em 2013, tornou-se proprietário do Inter Miami CF, clube sediado na Flórida e que vai começar a competir na Liga norte-americana (MLS) a partir de 2020.