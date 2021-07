Nas Notícias Cuidados a ter com a saúde do fígado neste verão Por

Conheça a campanha que alerta para os problemas na saúde do fígado durante o verão.

A Associação Portuguesa para o Estudo do Fígado (APEF) vai promover uma campanha de consciencialização para a prevenção da doença hepática, com o mote “O seu fígado não está de férias”.

O objetivo é alertar para a importância de manter um estilo de vida saudável no verão, para prevenir as doenças do fígado.

“Mesmo em tempo de férias, é preciso manter os hábitos de vida saudáveis, de forma a evitar ou agravar as doenças do fígado, que podem ter consequências graves para a sua saúde”, alerta José Presa, presidente da APEF.

“Pratique exercício físico; faça uma alimentação equilibrada; evite beber álcool e consumir drogas; use preservativo; não partilhe seringas nem objetos de higiene pessoal; lave as mãos com frequência, sobretudo antes das refeições e depois de ir à casa de banho”, aconselha o médico.

José Presa explica que o fígado é um importante órgão do sistema digestivo e que, no caso de inflamação ou lesão, pode comprometer as suas funções e originar diversas complicações a curto ou a longo prazo.

“Estamos a falar de patologias que são, na sua grande maioria, evitáveis, embora tratáveis e, até, curáveis, como é o caso da hepatite C. Neste verão lembre-se de cuidar da saúde do seu fígado. Tenha umas boas férias, mas tenha atenção aos estilos de vida e aos comportamentos de risco”, afirma José Presa.

E conclui: “No caso de ter alguma doença do fígado já diagnosticada e em tratamento, não se esqueça de levar consigo os medicamentos e de os tomar consoante indicado”.

O fígado, a maior glândula do corpo humano, é um dos órgãos que mais funções desempenha.

É responsável por filtrar o sangue de substâncias nocivas, como álcool e drogas, usa o açúcar como fonte de energia quando seus níveis estão baixos e é uma fonte de suprimento de ferro para o corpo.

Os excessos em gorduras saturadas, fritos ou álcool podem causar danos sérios ao fígado, como cirrose ou insuficiência hepática.

Os principais sintomas de um problema no fígado são: dor na região superior direita da barriga, enjoos ou tonturas frequentes, dor de cabeça recorrente, cansaço fácil e sem razão aparente, facilidade em ficar com manchas roxas, cor amarelada nos olhos ou pele, urina escura, perda de apetite, fezes amareladas, cinzentas ou esbranquiçadas, barriga inchada e comichão em todo o corpo.

O fígado regula o corpo para que funciona em toda sua capacidade e promove uma verdadeira limpeza no organismo.

Em consequência, um problema nessa glândula causará prejuízos a vários outros órgãos e processos, de forma que é essencial cuidar bem dela.