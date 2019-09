Apresentações/Novidades Clube MX-5 Portugal na Rota dos Vinhos do Alentejo Por

O Club MX-5 Portugal realizou mais um dos seus encontros, desta vez reuniu quatro dezenas de exemplares do popular ‘roadster’da Mazda no interior alentejano para uma aventura vitivinícola intitulada ‘Rota dos Vinhos do Alentejo’.

Incluído neste grupo variado grupo de viaturas contou-se um Mazda MX-5 RF ‘30th Anniversary Edition’. Uma unidade ilustrativa das três décadas da existência do modelo, num inédito Racing Orange, que deu ainda um colorido maior ao encontro.

Tudo começou na Pousada de Elvas, local onde a organização deu as boas-vindas, fazendo-se o inerente ‘check-in’, às viaturas, seus condutores e acompanhantes.

Os primeiros três quilómetros por estrada apontaram ao Forte da Graça, em Elvas, exemplo da arquitetura militar do Séc. XVIII, construído sobre a outrora Ermida de Santa Maria da Graça. Finda esta primeira componente cultural, seguiram-se mais 64 km até ao local do almoço, com degustação vinícola.

Já com vários dos Mazda MX-5 a rolar de capota aberta, aproveitando as benesses do tempo, seguiram-se mais 23 quilómetros, até se atingir Castelo de Vide, localidade onde, entre outros, se visitou a pé a histórica Judiaria, exemplo da presença judaica, e a Sinagoga.

Os 50 quilómetros finais apontaram a novo objetivo vitivinícola, desta feita na Adega da Herdade do Gamito, nas imediações da histórica vila do Crato, outrora sede da Ordem de Malta em Portugal.

Com raízes centenárias e 27 hectares de vinha, é pertença de descendentes de uma antiga família tradicional. Incluindo uma Prova de Vinhos e Enchidos, foi aqui que se colocou um ponto final deste evento e se fez saber a data e local do próximo: 7 de Dezembro, na região centro.