Cegueira e deficiência visual aumentam a nível mundial devido às cataratas

O número de pessoas que experienciam cegueira e deficiência visual devido a cataratas aumentou, nos últimos 30 anos, 29,7% a nível mundial. Apesar do tratamento cirúrgico da catarata ser eficaz, o envelhecimento e crescimento populacional superam o seu impacto.

Esta é a conclusão de um estudo, publicado na revista “Eye”, e que contou com o contributo de optometristas portugueses e da Associação de Profissionais Licenciados de Optometria (APLO), Entidade de Utilidade Pública.

Este estudo estima-se que anualmente cerca de 100 mil pessoas desenvolvam cataratas e os dados atuais do Serviço Nacional de Saúde indicam que 64 mil pessoas estão em lista de espera para cirurgia na especialidade de oftalmologia.

É um aumento de 5 mil pessoas relativamente ao mês anterior naquela que é a maior lista de espera do Serviço Nacional de Saúde.

“O número de pessoas com catarata e as conclusões deste estudo revelam a necessidade de alocar mais recursos e mais bem direcionados de forma a aumentarmos a capacidade global para a cirurgia da catarata” afirma Raúl de Sousa, presidente da APLO e um dos optometristas portugueses que participaram no estudo.

“Isto implica uma equipa multidisciplinar e integração para a saúde da visão, potenciado a formação especifica e de excelência que existe em Portugal, para lidar com a deficiência visual e cegueira evitável, atempadamente”, realça.

Porque surgem as cataratas?

As cataratas surgem devido a um processo degenerativo das células do cristalino. Isto pode ocorrer por vários motivos:

avanço da idade

fatores congénitos

Ou seja, a catarata que está presente desde o nascimento e, a existência de outras doenças como diabetes ou glaucoma.

Existem ainda outros fatores que podem contribuir para o surgimento das cataratas como:

traumatismos oculares

tabagismo

consumo de álcool

défices nutricionais

O único tratamento da catarata que existe é a cirurgia que permite reverter a situação. A cirurgia remove a catarata que é substituída por uma lente transparente permitindo que a luz atravesse sem dificuldade e volte a criar uma imagem nítida na retina.

Coincidindo com a celebração do Dia Mundial de Optometria, é o momento apropriado para um agradecimento especial aos 1.557 Optometristas Portugueses, pela sua dedicação e serviço ao País no combate à deficiência visual e cegueira evitável.

Deficiência visual e cegueira evitável geram mais de 2 milhões de consultas

São responsáveis por ano em mais de 2 milhões de consultas e mais de 10 mil de declarações optométricas para a obtenção/renovação para a carta de condução.

E como tal, representam um pilar essencial na qualidade da saúde da visão da população do território português.

Com o contributo para estes estudos, lutam por um mundo onde todos possam usufruir de mais e melhores cuidados para a saúde da visão.