Catorze curtas portuguesas na secção oficial do festival Primavera do Cine em Vigo

Catorze curtas-metragens portuguesas, de realizadores como João Viana, João Salaviza e Ivo M. Ferreira, integram a secção oficial do VIII Festival de Primavera do Cine, que decorre em Vigo, Espanha, entre 30 de abril e 05 de maio.

O Festival Primavera do Cine “projetará mais de 30 curtas-metragens galegas, lusófonas e de animação, entre 30 de abril e 05 de maio”, 14 das quais portuguesas, de acordo com informação disponível no ‘site’ oficial do certame.

Os 34 filmes foram divididos em três secções: curtas galegas, curtas lusófonas e curtas de animação.

Entre os filmes que serão exibidos, a organização destaca “Madness”, de João Viana, “Altas cidades de ossadas”, de João Salaviza, ambas estreadas no Festival de Cinema de Berlim, “Mariñeiro”, de Juan Galiñanes, “uma peça documental com Celso Bugallo” ou “Americano”, o último trabalho de Fon Cortizo.

Na lista da secção de obras lusófonas constam ainda “California”, de Bruno Baltazar, “Tudo o que imagino”, de Leonor Noivo, “Madness”, de João Viana, “Equinócio”, de Ivo M. Ferreira, “Altas cidades de ossadas”, de João Salaviza, “Aquaparque”, de Ana Moreira”, “Pele de luz”, de André Guiomar, “Como Fernando Pessoa salvou Portugal”, de Eugène Green, e “Flutuar”, de Artur Serra Araújo.

“Porque é este o meu ofício”, de Paulo Monteiro”, “À tona”, de Filipe Abranches, “Ensaio sobre a morte”, de Margarida Madeira, “Entre sombras”, de Mónica Santos e Alice Guimarães, e “Razão entre dois volumes”, de Catarina Sobral, integram a secção de filmes de animação.