‘Casinha do Pai Natal’ e pista de gelo nas comemorações natalícias em Coimbra

Uma ‘Casinha do Pai Natal’ e uma pista de gelo, na Praça do Comércio e no Terreiro da Erva, respetivamente, são dois destaques dos festejos natalícios e de fim de ano de 2018 na cidade de Coimbra.

As duas iniciativas naqueles dois emblemáticos espaços da zona histórica da cidade integram a programação de Natal e de fim de ano de 2018, hoje apresentada e que decorre até 06 de janeiro de 2019, envolvendo 98 espetáculos, um total de cerca de duas centenas de sessões e duas dezenas de atividades permanentes.

A ‘casinha’ e a pista de gelo fazem parte da aposta da Câmara de Coimbra, para “levar aos mais pequenos a magia do Natal e para dar dois novos motivos de atração para as famílias visitarem o centro da cidade”, foi sublinhado na apresentação do programa, numa sessão que contou com a participação do presidente da autarquia, o socialista Manuel Machado, dos vereadores Carlos Cidade, Carina Gomes e Jorge Alves, também eleitos pelo PS, e do presidente da entidade regional Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado.

O Mercado Municipal D. Pedro V é outros dos espaços privilegiados pelas comemorações, onde pode ser visitado um presépio do escultor Cabral Antunes (já falecido) e terá lugar o ‘Ciclo de cantares de Natal ao Menino’, pelos grupos de folclore e etnografia do município.

Também aqui decorre, entre 08 de dezembro e 05 de janeiro, como em anos anteriores, uma exposição/venda de presépios artesanais.

Entre as atividades desportivas agendadas, destaque designadamente para a 41.ª edição da Corrida de São Silvestre, em 15 de dezembro, que inclui uma prova de cerca de dez quilómetros e uma caminhada de cinco quilómetros, “num percurso por algumas das mais emblemáticas ruas de Coimbra”.

De referir igualmente, por exemplo, o Concerto de Ano Novo, pela Orquestra Clássica do Centro, dia 05 de janeiro, e o Encontro de Cantares de Reis, que, reunindo vários grupos do concelho, está programado para o dia seguinte.

A iluminação de Natal, que hoje começou a funcionar, para além dos “já habituais” largos, praças e ruas da Baixa da cidade e da margem esquerda do Mondego, é alargada este ano a “outros sete locais emblemáticos” de Coimbra, como a Praça da República, onde sobressai “uma árvore de Natal com mais de 14 metros de altura”.

A passagem de ano será assinalada, na noite de 31 de dezembro, em quatro palcos – no Largo da Portagem, nas praças do Comércio (também conhecida por Praça Velha) e 8 de Maio e no Terreiro da Erva –, com atuações, entre outros, dos UHF, Diogo Piçarra, BANDIT’Z live, Grupo Bossa a Meias, banda ICE e Insert Coin.

Os festejos de Natal e passagem de ano em Coimbra deste ano envolvem um investimento da ordem dos 350 mil euros, revelou o presidente da câmara, salientando que todas as iniciativas têm acesso gratuito.