Carrazeda de Ansiães pode ser decisiva para o ‘Nacional’ de Motocross

O Campeonato Nacional de Motocross – Jogos Santa Casa prossegue já no próximo domingo em Carrazeda de Ansiães, numa jornada que pode ser decisiva para atribuição do título da classe MX1.

Para esta penúltima prova da temporada Sandro Peixe vai como líder, com uma vantagem de 61 pontos, e um bom resultado na jornada transmontana pode valer ao piloto de Glória do Ribatejo a ‘coroa’ na classe reservada às motos de maior cilindrada.

Também na classe de Elite as contas podem ser favoráveis a Sandro Peixe, que em Carrazeda terá de somar sete pontos para assegurar igualmente esse cetro.

Entre os Iniciados Fábio Costa tem igualmente nas suas mãos a possibilidade de ‘selar’ o cetro se aos 44 pontos de vantagem que tem sobre o segundo classificado no campeonato somar mais sete na prova transmontana, já que isso o deixaria a salvo de qualquer surpresa na derradeira ronda do ano.

Assim a prova do Clube Douro Aventura TT só não é decisiva para a classe MX2, já que 14 pontos separam Diogo Graça de Luís Outeiro, e com uma centena de pontos em jogo na prova transmontana esta não revelará o campeão 2019 da categoria. A única que garantidamente vai ser decidida na última prova do ano.

Toda o evento é ‘jogado’ no domingo, com os treinos a iniciarem-se pelas 9h00 e as corridas pelas 11h45.