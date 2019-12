Bolsa de Nova Iorque negoceia no ‘vermelho’ no início da penúltima sessão do ano

A bolsa de Nova Iorque negoceia hoje no ‘vermelho’, no penúltimo dia de um ano “de sucesso” para os mercados, segundo analistas, e com os investidores a olharem para o acordo comercial entre Washington e Pequim, em janeiro de 2020.

Pelas 14:58 horas em Lisboa, o Dow Jones Industrial quebrava 0,40 por cento para 28.530,60 pontos, enquanto o Standard & Poor’s perdia 0,14 por cento para 3.236,28 pontos. O índice tecnológico Nasdaq descia 0,91 por cento para 8.925,90 pontos.

Os investidores estão hoje a realizar mais-valias, depois dos máximos atingidos na sessão de sexta-feira, disseram analistas consultados pela agência de informação financeira Bloomberg, mas os mercados estão a negociar próximo dos recentes recordes e a olhar com algum otimismo para a primeira fase do acordo que deverá ser assinado entre os Estados Unidos e a China em janeiro do próximo ano.

Além disso, os investidores mostram-se igualmente animados com o facto dos principais bancos centrais terem mantido as taxas de juro ou reforçado as medidas de apoio, caso da do Banco Central Europeu (BCE) e do banco central chinês, salientaram os analistas.

O dólar está hoje a depreciar-se pela terceira sessão consecutiva face ao euro. A divisa europeia valorizou-se 0,2 por cento para 1.1195 dólares.

O iene e a libra esterlina estão também depreciar-se em relação ao dólar norte-americano.

O preço do ouro, por sua vez, subiu 0,2 por cento para 1,512,86 dólares a onça troy, enquanto o petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) subiu 0,8 por cento para 62,18 dólares.