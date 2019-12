Bolsa de Nova Iorque negoceia em alta no início da sessão

A bolsa de Nova Iorque está hoje a negociar em alta, num dia em que o volume de transações é menos significativo antes do Natal e com o acalmar das tensões comerciais entre a China e os Estados Unidos.

Pelas 15:10 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones Industrial subia 0,35 por cento para 28.554,38 pontos, sendo que se valorizou em oito das nove últimas sessões, podendo mesmo caminhar para outro recorde no fecho da sessão, enquanto o Standard & Poor’s recuperava 0,14 por cento para 3.225,81 pontos.

O tecnológico Nasdaq avançava 0,18 por cento para 8.940,53 pontos.

Os analistas consultados pela agência de informação financeira Bloomberg explicaram que a sessão de hoje deverá ser “calma e uma das que terá um menor volume de transações” com o aproximar do Natal e os investidores a fazerem “uma pausa” antes do final do ano.

Nova Iorque deverá ser influenciada pelas boas notícias na frente comercial o que poderá sinalizar “uma melhoria das perspetivas económicas”, frisaram os analistas, lembrando que os investidores estão “não só a fechar posições, como a procurar novas ações onde investir”.

A indicação de que a China informou que vai cortar nas tarifas à importação de uma ampla gama de produtos no âmbito da sua política de redução das barreiras alfandegárias e com o propósito de fomentar a procura interna da sua economia poderá levar a que os investidores optem por “ativos de maior risco”, entre os quais as ações, salientaram os analistas.

A ajudar a um sentimento “mais positivo” por parte dos investidores está também o aproximar da assinatura da primeira fase do acordo comercial entre Washington e Pequim.

Na terça-feira, Nova Iorque fechará mais cedo e como habitualmente os mercados estarão encerrados no dia 25 de dezembro.