Bolsa de Nova Iorque negoceia em alta após o início da sessão

A bolsa de Nova Iorque negociava hoje em alta, cerca de uma hora após o início da sessão, no mesmo dia em que o Facebook deixou de permitir que as suas aplicações sejam pré-instaladas nos telemóveis Huawei.

Às 15:55 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones avançava 1,22 por cento para 26.034,33 pontos e o Nasdaq subia 1,72 por cento para 7.746,73 pontos.

Por sua vez, o índice alargado S&P 500 fixava-se em 2.876,71 pontos, mais 1,17 por cento.

O Facebook deixou de permitir que as suas aplicações sejam pré-instaladas nos telemóveis da multinacional chinesa Huawei, em linha com as restrições impostas pelos Estados Unidos, foi hoje anunciado.

Citada pela agência AP, a rede social anunciou que suspendeu o fornecimento de ‘software’ para a Huawei enquanto analisa as sanções impostas pela administração de Donald Trump.

Recentemente, o Governo dos Estados Unidos proibiu as empresas norte-americanas de utilizarem equipamentos da Huawei, tendo também ameaçado vários países europeus de deixar de partilhar informações militares e de segurança, caso seja autorizada a tecnologia da multinacional chinesa.

Apesar da decisão da rede social, os proprietários que já tenham ‘smartphones’ Huawei com a aplicação do Facebook podem continuar a utilizá-la, bem como a descarregar as suas atualizações.

Na quinta-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em alta, com o índice Dow Jones a progredir 0,71 por cento, para os 25.720,66 pontos.